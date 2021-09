Pustovyi: "Debemos estar concentrados los cuarenta minutos ante el Barcelona"

Artem Pustovyi, jugador del CB Gran Canaria, analizó el inicio de temporada y el partido que jugará el conjunto amarillo este miércoles, a las 20.30 horas, ante el Barcelona. Sobre el partido señaló que "el Barça es un gran equipo, ha mejorado con el nuevo entrenador, con mejores sistemas. Debemos estar concentrados los cuarenta minutos en la pista, y trabajar duro tanto en ataque como en defensa. Debemos mostrar nuestra mejor cara, pelear mucho contra ellos. Debemos pelear durante todo el encuentro para evitar que nos ganen fácil".

En lo personal, Pustovyi indicó que "me siento bien, tengo muchos minutos y juego mucho. Estoy feliz de que el entrenador confíe en mí, y por poder ayudar al equipo a ganar encuentros. Mis compañeros me ayudan a mejorar en todos los entrenamientos y me siento feliz y cómodo aquí".

Se muestra contento por la vuelta del público a los pabellones, y comentó que "con los aficionados de vuelta, es algo interesante y excitante. Sin los aficionados, el ambiente era muy extraño, y los echábamos de menos. Espero que la afición venga y nos apoye el miércoles porque es un partido muy importante. Estoy seguro de que la gente echa de menos partidos así y vendrán con energía para apoyarnos".