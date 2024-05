Un punto para el objetivo

Tras el empate de este jueves en Gran Canaria ante el Betis (2-2), la UD Las Palmas solo necesita sumar un punto más para firmar la permanencia matemática en LaLiga EA Sports y para ello tendrá dos oportunidades: el próximo domingo en Cádiz y el sábado siguiente en casa ante el Deportivo Alavés, que no se jugará nada.



Para que el conjunto amarillo acabe descendiendo a Segunda División tendría que perder esos dos partidos y que saliera perjudicado en algunos de los posibles empates finales a 38 puntos con equipos implicados en la lucha por no descender.



El cuadro isleño saltará al Nuevo Mirandilla de Cádiz con red, todo lo contrario que el equipo gaditano, al que solo le vale ganar. Y si los de Xavi García Pimienta cayesen derrotados, tendrían una última bala en la recámara.



El caprichoso calendario ha querido que en la jornada final del campeonato vuelvan a cruzarse Las Palmas y Alavés en Gran Canaria, como ya ocurrió en el emocionante final de la temporada pasada en Segunda División, y con el posible mismo premio final: una plaza en la máxima categoría.



Entonces, el panorama era bien distinto: a Las Palmas le valía un punto para ascender de forma directa, pero el conjunto vitoriano necesitaba ganar para no acudir a la promoción, donde finalmente conseguiría su objetivo frente al Levante.



Una ocasión postrera del delantero visitante Asier Villalibre que desbarató con la rodilla izquierda el guardameta Álvaro Valles dejó el marcador intacto (0-0) y los amarillos celebraron su regreso a Primera cinco años después.



El resultado del próximo domingo en Cádiz determinará si el encuentro Las Palmas-Alavés de la última jornada vuelve a ser decisivo o no para el conjunto grancanario, aunque esta vez con un matiz diferencial: su rival llegará a la isla con los deberes hechos tras celebrar la salvación el pasado 5 de mayo.



Ahora bien, si Las Palmas no es capaz de rascar al menos un punto en los dos partidos que le restan, se puede meter en un buen lío: el de los múltiples empates finales a 38 puntos.



El conjunto amarillo daría con sus huesos en Segunda en un empate simple con el Cádiz, pero también en una triple igualada final con Cádiz y Rayo Vallecano.



Además, hay dos posibles cuádruples empates en los que descendería: con Rayo Vallecano, Mallorca y Cádiz, y con Rayo Vallecano, Celta y Cádiz.



La última posibilidad sería un quíntuple empate entre todos los equipos implicados en el descenso, una fatídica combinación que también condenaría al equipo grancanario a perder la categoría.