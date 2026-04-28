Los protagonistas analizan la victoria de la UD Las Palmas

La plantilla de la UD Las Palmas tiene claro el camino a seguir tras la última victoria: sumar fuera de casa, enganchar a la gente y a sí mismos, y hacer que el estadio sea un fortín cada domingo. El objetivo final no es otro que ir otra vez a por los 3 puntos en cada encuentro para meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo.

Un partido difícil

El equipo reconoce que el partido fue complicado, especialmente por la situación del rival y el factor del "entrenador nuevo, que siempre es una incógnita". Viti admite que el equipo no estuvo fino en algunas facetas al principio: "Creo que defendemos un poco mal a balón parado, quizás salimos un poco despistados".

Sin embargo, la reacción del equipo fue clave. Según Viti, después del gol en la segunda parte "hubo un cambio de chip", una transformación que resultó fundamental para asegurar la victoria y que dejó a los jugadores "contento por eso".

Hubo un cambio de chip después del gol del Cádiz" Viti Jugador de la UD Las Palmas

Compromiso total

El esfuerzo físico fue máximo, hasta el punto de que Barcia confiesa que estaba "tieso, no podía más". Esta sensación refleja el compromiso de toda la plantilla: "Creo que lo dimos todo, creo que el equipo hizo el partido que tenía que hacer", y añade que "todos, desde el primero hasta el último, nos dejamos la vida aquí para para conseguir los 3 puntos".