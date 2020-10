Primera victoria de la UD Las Palmas en esta temporada

La UD Las Palmas logró este sábado un laborioso triunfo (2-1), el primero oficial de la temporada, con motivo del estreno de la UD Logroñés en el Estadio de Gran Canaria. Tocó sufrir hasta el último minuto, cuando con el 2-0 llegó el penalti que recortó Andy para los riojanos. Pero antes Rober y Araujo habían puesto la anticipada sentencia.

Fue una tarde compleja para el conjunto isleño, ante un rival que cubrió muchas parcelas del campo para deshacer las iniciativas amarillas. Pepe Mel había resuelto la reconstrucción de la defensa con la ubicación de Ale Díez en el puesto del sancionado Alvaro Lemos, mientras Dani Castellano recuperó su posición natural en el costado izquierdo. El técnico apostó por dar continuidad a una formación en la que volvió Edu Espiau a la foto inicial de la jornada. Sin embargo, la lesión de Díez antes del descanso volvió a variar sus planes. La primera escena del encuentro fue un doble susto, en el primer minuto de juego. Alvaro Valles rechazó dos disparos de Siddiki y evitó un contratiempo inicial en el marcador para el equipo de Pepe Mel. Las Palmas recuperó su batuta en el juego, de manera paulatina. Y pronto descubrió a un rival que no dejaba espacios para los atacantes amarillos. El primer tiempo transcurrió sin ocasiones, aunque el VAR anuló un tanto a Eric Curbelo, tras segunda jugada de córner. El zaguero satauteño estaba en posición correcta, pero el balón habría superado la línea de fondo en su trayectoria hacia el área. El 1-0 llegó tras las primeras curvas de la segunda parte. Fue a través de una conexión al primer contacto de Kirian, Pejiño y Rober, con disparo inapelable de este último. Las Palmas se tomó con serenidad la renta. Mantuvo sus precauciones, especialmente en las acciones ofensivas de estrategia. Su entrenador refrescó su ataque con los cambios en la búsqueda de un segundo gol que anotó Araujo, tras jugada de Claudio. El Logroñés recortó desde los once metros pero ya no había tiempo para más.