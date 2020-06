Primera victoria del año de la UD Las Palmas

Triunfo importante (1-0 ) de la UD Las Palmas ante la UD Almería en un partido en el que Pepe Mel realizó cinco cambios, Mauricio Lemos, Álex Suárez, Fede Varela, Srnic y Cristian López, respecto al once que jugó ante el Girona. El único gol del partido lo anotó Rubén Castro que definió con la pierna izquierda un gran pase interior de Benito Ramírez. Tras esta victoria, la UD Las Palmas consigue el primer triunfo de 2020 y rompe una racha de doce partidos consecutivos sin ganar.

El conjunto amarillo se sitúa con 42 puntos, con siete de ventaja respecto a la zona de descenso. Sobre el partido y la victoria, el técnico del equipo grancanario, Pepe Mel, señaló "confianza en todos, incluso los que hoy no han jugado lo harán más adelante porque hoy todos me han respondido”. En relación a los centrales indicó "hoy Álex me ha devuelto la confianza multiplicada por 10, Mauricio también lo ha hecho fenomenal jugando de manera sólida”, y también analizó el encuentro del sábado a las 18.30 horas ante el Lugo en el Estadio de Gran Canaria “este sábado tenemos un partido muy importante para nosotros, porque es un rival directo y el equipo tendría más confianza para lo que resta de la actual temporada".