Porfi Fisac: "Me voy con la sensación de que he hecho mi trabajo de la mejor manera posible"

Porfi Fisac se despidió como entrenador del CB Gran Canaria tras dos temporadas en el club amarillo. Fisac señaló que “me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido deportivamente", al igual que deseó "toda la suerte y todo el cariño del mundo a quien pueda venir y entrenar a este equipo”.

También comentó Fisac que "algo que no entiendo es que hace un día o dos el club anunció que no iba a continuar, cuando ellos saben por mí, desde que acabó el año e incluso antes, que no podía estar en un sitio en el que no se creyera en mí al cien por cien”.

Por otra parte, el entrenador segoviano afirmó que "en el día a día yo soy una persona exigente y mi sensación es clara en este aspecto: llegué con una gran ilusión y, al final, entendía que el club no estaba confiando en mí y que no debía seguir”. Fisac indicó que "me voy con la sensación de que he hecho mi trabajo de la mejor manera posible”.