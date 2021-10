Porfi Fisac: "Todavía nos queda bastante por crecer"

Porfi Fisac analizó el partido que jugará el conjunto grancanario este sábado ante el Zaragoza. El entrenador del CB Gran Canaria indicó que "somos un club que debe demostrar su ambición todos los días. Los jugadores son esos transmisores de lo que debe ser el club. El grupo está trabajando con valentía los partidos, se están agarrando a todos los partidos, vayan bien o mal. Y es el arma más importante que tener a nivel competitivo. Hay que saber luchar los partidos, y en ese sentido lo estamos consiguiendo. Intentaremos seguir en esa línea de crecimiento personal".

Sobre el rival, el Zaragoza, Fisac comentó que "tienen un muy buen entrenador, con características de hombre de grupo, que hace trabajar a su gente. No han tenido comodidad para poder trabajar cuando no tenían doble competición. Para mí es el mejor club, porque me gusta su ambición desde la presidencia, la directiva. Llevan muchos años haciendo las cosas muy bien".

En relación al conjunto grancanario, el técnico del club isleño afirmó que "todavía nos queda bastante por crecer. Y una filosofía ofensiva con protagonistas, pero que sepan también compartir el balón. La satisfacción es grande por los resultados pero creo que el grupo todavía puede seguir creciendo"-