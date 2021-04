Porfi Fisac: "Ha sido un partido muy competido"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, analizó la victoria ante Zaragoza (84-76) en el Gran Canaria Arena. El entrenador del conjunto grancanario señaló "ha sido un partido muy competido, igualado los dos primeros cuartos. A partir del descanso hemos entendido mejor el ritmo de partido, las necesidades que teníamos. Hemos leído muy bien esas trampas, situaciones defensivas de ellos. Hemos cargado bien el rebote y ha sido la clave. Los jugadores han sido muy inteligentes en las situaciones defensivas alternativas de ellos".

Sobre el objetivo del equipo en esta temporada, Fisac afirmó "no era un objetivo que teníamos que tener, pero tal y como se ha presentado el año, conseguir las 12 victorias era el primer objetivo. A partir de este momento, entramos en una dimensión diferente, pensar qué podemos conseguir. Es una satisfacción por cómo empezó el año, por los ajustes, lo que nos están dando los jugadores de cantera. No era un objetivo previo, pero sí era un objetivo mío cuando las cosas iban mal".

El técnico del conjunto isleño analiza este tramo de competición "lo que no podemos es decir cuántas victorias queremos lograr, sino ir día a día. Entramos en una vorágine muy peligrosa en cuanto a número de partidos, de jornadas muy seguidas, en ambas competiciones. Es un riesgo muy grande. Lo único que deseo es que no haya lesionados. No pienso en quedar décimo, octavo o noveno, sino que en que no haya lesiones".