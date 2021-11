Porfi Fisac: "Ha sido un partido disputado"

Porfi Fisac habló sobre el encuentro de esta jornada en la Liga Endesa ante el Lenovo Tenerife. El entrenador del CB Gran Canaria indicó que "ha sido un partido disputado, donde hemos sido capaces de contener su empuje y su acierto exterior. Creo que al final del partido, ellos han tenido la tranquilidad de poder jugar con más criterio las opciones ofensivas. Nosotros hemos tenido ambición e ilusión en todo momento por ganar, pero a veces no se puede".

Además, Porfi Fisac afirmó que "en esta vida a veces es difícil hablar en caliente. Reconozco que hoy me he sentido decepcionado porque creo que, a veces, como profesional, te equivocas. Como persona respeto muchísimo al colectivo arbitral, y como persona puedo disculpar y perdonar que ellos se puedan equivocar. Pero cuando ellos arbitran un partido, lo más importante es juzgar a la gente con el respeto y las decisiones correctas. Los árbitros pueden equivocarse en señalar o no una falta, una zona, pero esta noche he perjudicado a mi equipo y no era mi intención".

También comentó el técnico del conjunto grancanario que "lo único que tengo es admiración hacia mis jugadores, privilegio de poder entrenarles. Lamento no haber estado hasta el final".