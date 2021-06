Porfi Fisac: "Ha sido un año muy difícil para mí"

Porfi Fisac valoró la temporada que acaba de finalizar del Herbalife Gran Canaria, en la que el cuadro amarillo disputó las semifinales de la EuroCup y los cuartos de final de los playoff por el título de la Liga Endesa.

El entrenador del conjunto amarillo señaló que "para mí, hemos hecho un año notable, capaces de jugar semifinales de la competición europa, la EuroCup. Quizás tuve que ser capaz de transmitirlo mejor. Creo que no he sabido trasladarlo bien, que al final era lo más importante".

Además, el técnico del conjunto isleño afirmó que "ha sido un año muy difícil para mí. He pasado momentos complicados porque no he estado cómodo durante muchos períodos de la temporada. Me he sentido solo en momentos determinados, apoyado fuertemente por mi cuerpo técnico, por mi director deportivo y por mi club".

Porfi Fisac, que tiene un año más de contrato con el Herbalife Gran Canaria, confirmó que el equipo disputará la próxima temporada competición europea, aunque indicó que "habrá que decidir si disputamos una u otra (en referencia a la Basketball Champions League o la Eurocup), aunque la Eurocup ha sido muy importante para el club en los últimos años".