Porfi Fisac: "Me quedo muy satisfecho por la temporada"

Porfi Fisac analizó la derrota ante el Real Madrid y la temporada que realizó el Herbalife Gran Canaria esta campaña. Fisac señaló que "es difícil valorar un partido cuando has acabado una temporada. Tengo una sensación un poco de felicidad, dentro de la amargura de perder. Es la primera vez que me pasa en mi carrera: empezar un año tan duro y al final tener un grupo de jugadores unidos, que han trabajado y que han estado orgullosos de defender Gran Canaria".

Además, el entrenador del conjunto grancanario indicó que "perdiendo nunca me quedo satisfecho. Me quedo muy satisfecho por la temporada, pero con el partido de hoy no, porque yo quiero ganar".

Sobre la temporada, Fisac hace balance y afirma que "hemos quedado semifinalistas de EuroCup, hemos entrado en Playoff. Nos ha faltado entrar en Copa del Rey. A mí me gustaría venderlo como lo que es: un éxito de los jugadores, de nuestro club. He sentido orgullo de entrenarles. He pasado un año muy difícil, he tenido enfrentamientos con jugadores, situaciones complicadas con gente que quería jugar. Pero no me quedo con un solo minuto malo de mis jugadores. Solo quiero transmitir positivismo a mi isla que es Gran Canaria".