Porfi Fisac: "No pienso en otra cosa que no sea salir de ese pozo en el que nosotros nos hemos metido"

Porfi Fisac, técnico del Herbalife Gran Canaria, analizó el partido ante Estudiantes de este sábado en el Gran Canaria Arena. El entrenador del conjunto grancanario señaló "como bien dices, son dos situaciones que estamos viviendo. Lo de EuroCup, nos da satisfacción tener opciones hasta el último día. El grupo ha respondido extraordinariamente ante una situación complicada, con dos jugadores como Okoye y Albicy que no estarán disponibles durante dos semanas. Los chicos supieron reaccionar a un partido complicado. Estudiantes, con todos los cambios que han hecho, incluido el del entrenador, parece que los jugadores han tenido una especie de liberación. La llegada de Cuspinera les ha dado aire fresco, el grupo es valiente. Tienen jugadores con mucha definición como Barea o Robertson, y hombres protagonistas como Avramovic o Jackson. Gentile y Vicedo son dos ‘3’ diferentes, y con dos ‘5’ serios, de nivel, como Delgado y Arteaga. Es el primer día que jugamos para abrir una puerta diferente a la que siempre hemos estado rozando. Queremos abrir esa puerta".

Fisac afirmó "tengo solo un pensamiento: creo sinceramente que el partido de Estudiantes es igual de importante, o más, que el de EuroCup. No vale excusas, bajas, cambios, situaciones. El partido de Estudiantes es un partido en el que nos jugamos parte de nuestro futuro. Es de los últimos trenes que tenemos para liberarnos del descenso. No pienso en otra cosa que no sea salir de ese pozo en el que nosotros nos hemos metido. El rival es un rival de entidad, que no tiene que ver su clasificación con cómo están jugando ahora mismo".