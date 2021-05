Porfi Fisac: "Es un partido clave para nosotros"

Porfi Fisac analizó la actualidad del equipo y el partido del domingo ante el Andorra. El entrenador del Herbalife Gran Canaria señaló que "es un partido clave para nosotros, de los más decisivos. Primero por la entidad del rival, después porque sería decisivo para la clasificación.Tienen un mérito tremendo lo que están haciendo, admiro el trabajo de su entrenador y jugadores. Han sido maltratados y siguen ahí, siguen siendo competitivos. En Europa se quedaron fuera por la diferencia de puntos. Mi admiración, aprecio y gratitud por ese esfuerzo que están haciendo".

Después de este encuentro, el conjunto grancanario permanecerá en la península para jugar el partido aplazado ante el Bilabo Basket. En este sentido, Fisac afirmó que "no volvemos, nos quedamos por allí. Por eso viajamos con 13 jugadores, para ir posteriormente a Bilbao. Ahora hay que ser lógicos y no ser egoístas sobre cómo queda el calendario. ACB y clubes estamos haciendo un gran esfuerzo para acabar. No es momento de egoísmo por parte de ningún club. Se está haciendo un esfuerzo por acabar. Nuestro calendario ha tocado así, y hay que aceptarlo como es. No le he dado más vueltas".

Además, el técnico del equipo isleño indicó que "estamos en una parte final en la que no quiero que ninguno de mis jugadores se sienta presionado. Quiero que disfruten de ser un equipo, que trabajen con ilusión de ganar".