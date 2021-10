Porfi Fisac: "No hemos estado acertados"

Porfi Fisac valoró la derrota del CB Gran Canaria (77-79) ante el Cedevita Olimpija. El entrenador del conjunto amarillo señaló que "empezamos el partido muy bien, con mucha intensidad. Pero ellos aguardaron su oportunidad, y al final fueron mejores que nosotros en los últimos instantes".

Además, el técnico del equipo isleño indicó que "creo que no hemos estado sólidos como grupo, hemos tenido altibajos con las rotaciones. El otro día, cualquier rotación nos incrementaba el ritmo. Desde la primera rotación hemos entrado en confusión. No hemos tenido a tantos jugadores como necesitamos para EuroCup. No hemos estado acertados. De ahí que el final haya podido ser para cualquiera de los dos lados".

Sobre el rival, Fisac afirmó que "tienen grandes jugadores, igual que nosotros. A nosotros los tiros finales no han entrado, y a ellos sí, como el de Pullen. Parecía que teníamos el partido bien encaminado, pero hemos fallado tiros solos y esto es baloncesto, hay que aceptarlo. La liga regular me parece apasionante. La EuroCup se ha acercado a la Euroliga por el potencial de los equipos. La segunda parte quizá es poco justa, jugar todo a un partido. Nunca sabes si te puede venir bien o te puede venir mal".