Porfi Fisac: "Hay que tener tranquilidad para saber jugar bien los ataques"

Porfi Fisac compareció ante los medios de comunicación para valorar el partido que jugarán ante el Andorra. El entrenador del CB Gran Canaria indicó que "el que tiene más problemas es Ilimane Diop, con problemas en la espalda. Hoy ha empezado hacer entrenamiento y podrá estar con nosotros, pero lo tenemos justo a nivel físico. La recuperación de hombres importantes como Andrew Albicy, Shurna, va en buen camino. Están cerca de estar al 100%".

Sobre el encuentro, Fisac afirmó que "este partido lo tendremos que ganar varias veces, porque el Andorra no se rinde, no se relaja. Hay que estar centrados, porque tienen muy buen nivel de contrataque, físico, y si no lo igualamos, nos van a superar fácilmente. Hay que tener tranquilidad para saber jugar bien los ataques, porque ellos te llevan a un estado de energía, y de esfuerzo que es importante".

Además, el técnico del equipo isleño comentó que "poder trabajar una semana, significa mejorar. Es matemática. Ha habido dos puntos de inflexión: la vuelta de Andrew Albicy, que nos ha dado esa energía defensiva que queríamos en el equipo; y la otra es el establecimiento de ciertas normas en el aspecto ofensivo que evita que hagamos malos tiros. Todavía nos quedan muchas más".