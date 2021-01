Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "La victoria es mérito del trabajo de los jugadores"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, analizó la victoria ante el Joventut en el Gran Canaria Arena. El técnico del conjunto amarillo señaló "dos partes que parecían iguales, pero muy distintas. En la primera parte ambos equipos estuvimos a intervalos, a impulsos. Creo que a partir de finales del tercer cuarto fuimos capaces de meter el ritmo que queríamos. El grado de acierto, en esos momentos claves, nos ha hecho conseguir la victoria. Una victoria que es mérito del trabajo de los jugadores, de seguir perseverando. Ahora volvemos a la vorágine de tres partidos por semana, y estas semanas han sido importantes por el trabajo y la unión. La llegada de Stevic nos ha dado situaciones de vestuario, de trabajo, de entender el baloncesto. Está el talento individual, y el ser inteligente, y Oliver nos está ayudando a crecer en ese aspecto de inteligencia".

Fisac afirmó "me cuesta poner un ‘pero’, hay que ver al equipo contra el que nos hemos enfrentado, un equipo que está arriba. La adaptación de la gente nueva, quizá nos pueda costar un poco más de tiempo, y debemos ayudarles más. No hay que esconderse: volvemos a entrar en la vorágine de apenas entrenar. El grupo de EuroCup es un grupo difícil con viajes tremendos y eso es un hándicap. Hay un objetivo que es conseguir las 12 victorias lo antes posible y ya luego pensaremos en más cosas, pero es momento de ser humildes y no prepotentes".