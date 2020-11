Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "He tomado la decisión de apartar a Beirán del equipo"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, señaló al término del partido de la EuroCup ante el Promitheas Patras "con Javier Beirán he tomado la decisión de apartarle del equipo porque entendemos la capitanía del Gran Canaria de diferentes maneras, y por eso le he dejado fuera del equipo. No entraré en más detalles". En relación a la victoria ante el conjunto griego, el técnico del equipo amarillo indicó "hubo dos partes diferentes. En la primera parte tuvimos problemas en la defensa en la transición, anotaron con facilidad. En la segunda mitad mejoramos en la defensa, y esa fue la gran diferencia que hizo posible que ganáramos el partido". Además, Fisac añadió "hemos entrado mal en el partido, parecía que cogíamos una renta. Hemos tenido la baja de última hora de Albicy en el calentamiento. Nos ha condicionado cambiar un poco el planteamiento de partido. Es verdad que la mejoría de los últimos días en ACB con garra e intensidad hoy se ha visto puntualizada, hemos dejado al rival jugar a su ritmo. Tenemos que agarrarnos a la defensa hasta que podamos mejorar en ataque".