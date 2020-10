Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "Tenemos que mejorar en el aspecto defensivo"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, valoró el inicio de temporada del conjunto grancanario y señaló "ha habido dos partidos que hemos jugado francamente mal. Donde no he sido capaz de mentalizar al grupo, tanto en Burgos como en Zaragoza. Es verdad que en Zaragoza tuvimos una primera parte buena, pero en la segunda de alguna manera el entrenador no ayuda lo suficiente para que estemos concentrados y sepamos en qué día estamos y qué nivel tenemos. Tenemos un equipo donde todavía le queda muchísimo por aprender, reconocerse a sí mismo, y esa identidad que queremos la estamos marcando a pinceladas en momentos determinados. Es verdad que luego han reaccionado muy bien y han hecho un gran partido en Europa. Eso significa que el grupo tiene calidad y talento para poder estar ahí".

Además, Fisac analiza el partido de este domingo ante el Real Madrid en el Gran Canaria Arena. El técnico afirmó "el Real Madrid lleva estos últimos años demostrando una solvencia porque tienen la ilusión de ganar cada uno de los partidos, tienen hambre por cada uno de ellos. Esto hay que igualarlo, no pueden ser mejores que nosotros en esto ni medio segundo. Eso por un lado, por otro tienen un roster grande, 16 jugadores en plantilla, algunos con licencia de equipo vinculado como Usman Garuba. No jugamos ante un roster, jugamos ante uno de los tres mejores equipos de Europa. Tenemos que buscar nuestro límite, buscar dónde podemos hacer algo más. Pensar que el siguiente minuto es el último minuto de partido. Soltarnos en ese sentido, disfrutar en ese aspecto, pero sobre todo igualar ese grado de ilusión que ellos tienen de ganar los partidos".