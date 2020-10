Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "Tenemos que enfrentarnos a la dificultad con más empuje"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac habló sobre la actualidad del equipo y también sobre el partido de este domingo ante Obradoiro. Sobre la relación con Javier Beirán y Amedeo Della Valle, el técnico del conjunto amarillo indicó "hay dos temas: metimos en una misma pregunta dos situaciones diferentes, las de Javier Beirán y Amedeo Della Valle. Beirán es un hombre al que siento cercano, importante como capitán. Es verdad que fue una decisión táctica, aposté más por Shurna jugando al ‘3’ para pelear el rebote. La decisión fue a nivel táctico y estratégico. Amedeo es un excepcional jugador que le está costando muchísimo comprender las circunstancias y la exigencia física de esta competición. El entrenador toma decisiones duras porque no puedo seguir viendo al equipo perder de 20. Los jugadores están en la misma dinámica pero Javier es un capitán unido al grupo, con el que tengo buena relación. En ese partido contra Unicaja aposté más por John. Las cosas de familia las prefiero solucionar en casa. Solo tenemos un objetivo".

En relación al partido de este domingo, Porfi Fisac afirmó "Obradoiro está jugando espectacular. Lo primero que tienen es un grandísimo entrenador con las ideas claras, que sabe a lo que juega, y que exigir a su equipo ese grado de sacrficio atrás. La llegada de un hombre como Albert Oliver le ha dado conocimiento a Pepe Pozas, y los dos saben dirigir al equipo a donde quieren. Este año han incorporado jugadores muy importantes al puesto de escolta, también hombres altos con los que juegan más ese pick&roll. La entrada de Birutis les ha dado un plus hacia arriba. Es un equipo muy bien hecho, con jugadores en el puesto de tres que saben su papel de rebotear, tirar tiros abiertos. Es un equipo de los más en forma de la competición, y lo demuestra su posición en la clasificación". Además indicó "tenemos que saber enfrentarnos a la dificultad con más empuje. Es verdad que nos puede faltar experiencia, pero es culpa mía por no hacerlo entender antes. Lo asumo como máximo responsable de todos estos partidos. No sé en qué punto estamos, pero sí se de qué punto parto. No se vuelve a entregar nunca uno en un partido. Ganar o perder no lo aseguro, pero no nos volvemos a entregar nunca".