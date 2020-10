Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "Soy el responsable de este mal inicio de temporada"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac analizó la actualidad del equipo tras el inicio de temporada, en el que los amarillos han conseguido una victoria y seis derrotas. Fisac señaló "es evidente que soy el responsable de este mal inicio de temporada. Por lo tanto, lo debo de asumir. Lo segundo, estoy en todo momento intentando tener las ideas lo suficientemente claras para ver cómo podemos ganar. Enseñarles a mis jugadores que solo hay una manera, el 100% de lo que tengamos y un poquito más. No es momento de llorar o de tristezas. Si hay que tomar decisiones, las tienen que tomar, y la primera cabeza que tiene que ser es la mía. Lo único que vale es que si tenemos el 100%, hay que dar el 101%. Y es lo único que hago. Disfrutar de este momento de prisión que tengo, que tiene el club, de este momento de presión que nos da la clasificación. Si fuera capaz de hacer comprender que no nos vale lo que estamos haciendo. No le vale al entrenador con lo que está haciendo. Lo que está haciendo, le tiene en el último puesto. Nos vale con dar un poco más. Y es lo único que pienso".

Sobre el Iberostar Tenerife, el técnico del conjunto grancanario afirmó "es el mejor equipo por disposición, juego y características. Han planificado muy bien las cosas, su entrenador ha llevado buen ritmo y rotación. Esta rotación larga les hace siempre estar en partido. Luego tiene jugadores claves, que son una envidia para la gente joven, no solo Huertas, que es el principal, Shermadini. Jugadores que marcan futuro en Tenerife y la Liga Endesa. Luego hay gente que progresa cada día, Fitipaldo, Salin o Doornekamp, hay mucha gente que conoce muy bien la liga, y es justo reconocer que Tenerife, para mí, es el equipo que mejor y más recursos está teniendo en este inicio de competición".