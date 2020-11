Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "Es muy complicado que arroje la toalla"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, analizó el partido de este sábado ante el Murcia, aunque también valoró la situación del conjunto grancanario tras siete derrotas consecutivas en la Liga Endesa. Fisac está convencido de su trabajo y señaló "no voy a arrojar la toalla, tengo la credibilidad en lo que hago y no tengo ninguna duda en las decisiones que tomo. Es muy complicado que yo arroje la toalla. Es difícil que yo me rinda". Además, el técnico del conjunto grancanario también abordó la situación de Javier Beirán "hará trabajo en estos días que estemos fuera. Hará un trabajo durante esta semana y el jueves, cuando volvamos de París, me sentaré con él. Yo ya he explicado las razones al club. El jueves me juntaré con él y hablaremos sobre cómo estamos".

Sobre el rival, el UCAM Murcia, Porfi Fisac afirmó "es uno de los equipos que siempre hacen bien las cosas cada año. Tienen un entrenador que plasma su filosofía y estilo de juego. Hay dos jugadores exteriores soportando los puntos como Frankamp y Davis. Son los referentes a nivel estadístico, pero tienen jugadores realmente importante. A uno que admiro y aprecio, uno de los mejores cuatro de esta competición, como es Nemanja Radovic. Jugadores como DiLeo, que es un cuatro que puede tirar; pívots que no dan un balón por perdido como Lima o Cate. Es un equipo muy sólido en el aspecto defensivo y con las ideas claras en el aspecto ofensivo. En cualquier caso, como todos los partidos, es muy difícil. Venimos de perder siete y necesitamos una victoria lo antes posible, para que todo lo que está siendo hasta ahora malos momentos se convierta en algo positivo para el club".