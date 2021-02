Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "El equipo ha respondido de una manera brillante"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, se mostró contento tras la victoria ante Manresa, octava del curso en la Liga Endesa para el conjunto isleño. El técnico del equipo amarillo indicó "un partido complicadísimo. Creo que estamos en ese momento donde el grupo es positivo con él mismo, no se está rindiendo ante ninguna adversidad que le está llegando. BAXI Manresa como sabíamos era un equipo con todas las letras, muy sólido, con buen carácter defensivo, y que da igual quién esté jugando siempre está sumando. Nunca se entrega y hay que ganarle el partido tres o cuatro veces. Hemos estado en esa línea de ese carácter y esa línea que queremos ser, esa identidad que queremos tener, que no nos entregamos en un partido que se nos había puesto muy difícil en varias fases del primer y tercer cuarto. Sin embargo, el grupo ha respondido de una manera brillante".

Porfi Fisac afirmó "me quedo con ese orgullo que hasta ahora siempre nos había faltado en algunos partidos. Es verdad que en esta fase que hemos entrado ahora mismo estamos otra vez con esa recuperación a nivel de dignidad, orgullo y de filosofía de grupo. Me quedo sobre todo con ese espíritu que hemos mostrado para luchar por este partido. Un partido donde Manresa lo ha trabajado y planteado muy bien.

Creo que la actitud de los jugadores ha sido muy buena ante las virtudes del rival y en ese punto hemos tenido la capacidad de reponernos a los problemas del principio en el pick and roll y con las ideas que ellos juegan. En transición hemos estado un poco obtusos en ese balance, pero luego hemos sido capaces de abrirnos bien y el equipo ha reaccionado con una muy buena lectura de lo que estaba pasando en el partido para sacarlo hacia adelante. Me quedo con esa inteligencia que hemos tenido para saber sacar este partido".

El próximo encuentro del Herbalife Gran Canaria será el 3 de marzo ante el Mornar, quinta jornada del Top 16 de la Eurocup, y el 6 de marzo ante Estudiantes en el Gran Canaria Arena, correspondiente a la Liga Endesa.