Porfi Fisac, entrenador del Herbalife Gran Canaria: "El equipo debe ser sólido y solvente"

El Herbalife Gran Canaria comienza la temporada en el Gran Canaria. El primer partido será ante el Bilbao Basket, mañana a las 19.45 horas en el Gran Canaria Arena. En las horas previas al encuentro, el técnico del Herbalife Gran Canaria, Pofi Fisac, analiza el inicio de temporada. El entrenador del cuadro isleño indicó "no jugamos por nosotros mismos, jugamos por nuestra afición, jugamos por Gran Canaria, somos un equipo que tiene sentimiento, que tiene sangre amarilla". Además valoró que todos los jugadores están a buen nivel "lo que es importante para nosotros es que físicamente apenas hemos tenido percances, solo alguno pequeño que ha conllevado uno o dos días de no poder entrenar. Para el futuro va a seguir siendo importante que no tengamos esos percances. Ya sabéis que la plantilla la conformamos 15 jugadores y todos están en disposición de poder jugar, participar y tomaremos la decisión mañana para ver qué doce cada semana se van a ir cambiando y rotando, sabiendo que todos tendrán su grado de importancia".

Sobre el ritmo con el que llega al equipo al comienzo de campaña, Fisac afirmó "hay una cosa muy importante, que es saber lo que es pretemporada y lo que son resultados. Ellos tienen un tipo de plantilla, que me parece que va a seguir siendo muy competitiva y que van a ganar muchos partidos. Una plantilla con un muy buen entrenador que ya lleva varios años demostrando el nivel que puede llegar a tener, no solo por lo que fuera como jugador, sino también como entrenador se está ganando un prestigio y un nivel. En cuanto a la plantilla, creo que tienen una muy buena confección, con dos bases que saben perfectamente lo que es la competición, dirigir, llevar el ritmo de partido. Libertad para jugar más valientes, más alegres. Creo que tanto Rousselle como Hakanson llevan perfectamente ese ritmo de partido".