Porfi Fisac, entrenador del CB Gran Canaria: "Nunca pensaré que un rival es favorito jugando en Gran Canaria"

Porfi Fisac habló sobre el partido ante el Lenovo Tenerife de este sábado, a las 19.45 horas, en el Gran Canaria Arena. Sobre el rival, el entrenador del conjunto grancanario señaló que "Lenovo Tenerife lleva años haciendo plantillas con mucho criterio, acertando. Ellos están haciendo las cosas muy bien en cuanto a planificación de plantilla. Da igual quién vista esta camiseta, tiene que saber que nuestra afición necesita ganar estos partidos".

Además indicó Porfi Fisac que "hay una cosa muy importante, la transmisión que sentimos de la grada a nosotros, que nos está ayudando y beneficiando. Hay ciertos partidos en los que hay que agradecer aún más esos apoyos. Y luego está el tema matemático, la parte alta de la tabla se pone cada día más complicada. Es un partido vital para saber qué queremos conseguir".

También comentó que jugará Kenny Chery. El técnico del equipo amarillo afirmó que "debutar va a debutar sí o sí. No tenemos tiempo que perder, y más con el minutaje de algunos jugadores en EuroCup.Hay que adaptarlo, pero se ha fichado además de un buen jugador, a una buena persona. Tiene que jugar al mejor nivel desde el primer día".

En relación a la posibilidad de contar con AJ Slaughter para este encuentro, Fisac dijo que "la máscara hoy. La operación fue bastante limpia, no tuvo ningún problema interno. Siempre que se rompe un tabique nasal es complicado, hay que ver qué sensaciones tiene con la máscara. Le he dicho que cualquier ayuda es vital, aunque imagino que no tendrá las mejores sensaciones".