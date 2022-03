Porfi Fisac, entrenador del CB Gran Canaria: "En los dos últimos cuartos cambiamos la mentalidad en defensa"

Porfi Fisac señaló tras la victoria (84-64) ante el Buducnost en el Gran Canaria Arena que "empezamos el partido sin energía, sin juego físico. Tuvimos problemas para compartir la bola. En la segunda parte cambiamos la mentalidad en defensa, paramos bien a Perry, Cobbs y Seeley. Y en el ataque compartimos bien, y cuando lo hacemos, podemos jugar un buen baloncesto".

También indicó Porfi Fisac que "no les ayudaría a los jóvenes si les damos tanto halago. Nos ha pasado con Khalifa, con Olek, desde el año pasado.Ellos no han hecho nada todavía, no han conseguido nada en el mundo del baloncesto. Les queda mucho camino por recorrer. Esto es competititivdad máxima y en el banquillo tenemos a seis jugadores para esos puestos de interiores".

Además, el técnico del CB Gran Canaria afirmó que "pasamos dificultades en la doble jornada de Liga Endesa con la rotación corta. El equipo está sólido en el carácter como colectivo. No esperábamos estar en la situación en la que estamos, pero lucharemos por cada partido".