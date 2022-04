Porfi Fisac, entrenador del CB Gran Canaria: "Jugamos con buen ritmo y trabajamos bien en defensa"

Porfi Fisac se mostró satisfecho tras la clasificación para los cuartos de final de la EuroCup. El técnico del CB Gran Canaria señaló que "toca felicitar a los aficionados y al equipo por pasar a cuartos. Hemos jugado con gran mentalidad de inicio a fin. Jugamos con buen ritmo y trabajamos bien en defensa".

Además, Fusac comentó que "ahora mismo cualquier partido de pasar o quedar fuera. Para mí no existe ninguna otra ventaja que la de factor cancha. Todos los equipos, a partido único, puede tener un buen día o un mal día. Creo que el equipo del Andorra recuperará el grado de energía que tenía en los últimos años con Ibon Navarro, y por eso es un rival muy peligroso".

También afirmó el entrenador del conjunto grancanario que "cada día es una final. No se puede pensar en objetivos a largo plazo. Cada día es una final y no existe otro partido que no sea Andorra. No existe ningún pensamiento de pensar más allá".