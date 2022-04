Porfi Fisac, entrenador del CB Gran Canaria: "Es importante controlar el rebote"

Porfi Fisac habló sobre el partido de este domingo ante el Obradoiro. El técnico del CB Gran Canaria señaló que "tienen un grandísimo entrenador. Nadie se va a salvar de esa zona sin ganar partidos. Tienen la obligación de ganar partidos. Siempre hay enfrentamientos directos, y hacer que alguno no puede sumar, es verdad. Es un equipo muy compensado, equilibrado. En este partido es muy importante controlar el rebote".

Sobre el poco tiempo que hay entre el encuentro de la Liga Endesa y el de los cuartos de final de la EuroCup, Fisac afirmó que "estamos en tiempo de no haber excusas, de empujar y ser valientes, no de pensar qué partido escoger. No es momento de llorar ni de estar pensando si juegas martes, miércoles, antes o después. Solo hay un partido ahora mismo".

También comentó el entrenador del CB Gran Canaria que "nosotros tenemos que sumar cada partido y no dudar, ni pensar en cosas fuera del partido que estás jugando. Cada partido tiene una repercusión tan grande, es tan bonito, es muy atractivo como para despistarse".