Porfi Fisac, entrenador del CB Gran Canaria: "No hemos movido el balón como debemos hacerlo"

Porfi Fisac habló sobre la derrota (84-86) ante el Breogán. El técnico del CB Gran Canaria señaló que "ha sido un partido en el que no he sido capaz de hacerles entender que se acabaron las lamentaciones. Hemos tenido momentos en los que hemos podido disfrutar de determinado empuje en el aspecto de correr el campo, ellos han jugado siempre con más confianza".

Además, Fisac comentó que "tengo que intentar que ellos dejen de pensar en el pasado, porque no lo puedes modificar. No basta estar demostrando lo que te ha pasado, sino pensar en el día siguiente. No les he llegado. Tengo que ser claro con ellos. Asumo en todo momento de no haber sido capaz de convencerles de que hoy era un día muy importante para hacer que la gente siguiera enganchada a nosotros".

El entrenador del conjunto grancanario afirmó que"hemos tenido momentos en los que podríamos haber podido sacar más ventajas. No hemos sabido dejar el partido solucionado. No hemos movido el balón como debemos hacerlo, hemos abusado del bote, y nos ha faltado contacto, dureza".