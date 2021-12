Porfi Fisac, entrenador del CB Gran Canaria: "No hemos estado en el partido en ningún momento"

Porfi Fisac resumió la derrota en EuroCup ante el Ratiopharm Ulm señalando que "no hemos estado en el partido en ningún momento, y ellos han jugado mejor que nosotros".

Además, el entrenador del CB Gran Canaria indicó que "no he sido capaz de motivarles para cambiar el chip. Podemos tener un partido malo, como el de San Pablo Burgos, pero todos los días no podemos estar jugando a no tener el control del partido. Las dos bajas que tenemos son importantes ,pero es el momento de los demás. No podemos excusarnos en nada. Hay que ponerse las pilas porque el próximo partido es muy importante, porque en esta EuroCup hay equipos que no perdonan, y que son sólidos. En la ACB nos estamos jugando, en este mes de diciembre, la trayectoria de este año. No podemos estar sin equilibrio".

También afirmó el técnico del conjunto grancanario que "hemos perdido la chispa de creer en nosotros mismos. Estamos confundidos con ese grado de confianza. Desde el parón, hemos perdido la solidez de ser un equipo divertido, alegre. Tenemos que analizarlo. Hemos perdido el creer en tiros fáciles, cosas que tenemos hechas bajo el aro y no las metemos".