Porfi Fisac, entrenador del CB Gran Canaria: "Ellos han jugado mejor"

Porfi Fisac analizó la derrota ante el Reyer Venecia (77-59) en el partido correspondiente al Grupo B de la EuroCup. El entrenador del CB Gran Canaria señaló que "tuvieron más energía que nosotros. El resumen de este partido es sencillo: mi equipo no estuvo aquí en el partido. Ellos han jugado mejor durante todo el encuentro".

Además, Fisac comentó que "todos los equipos tenemos problemas con jugadores. Ellos no han tenido a Theodore. No es ninguna excusa". También afirmó el técnico del conjunto grancanario que "han jugado muy bien, con mucha energía. Nosotros no tuvimos energía en el partido. Nos hicieron mucho daño desde el tiro de 3 puntos, en la energía, y también en la defensa. En el día de hoy solo ha jugado Venecia".