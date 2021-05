Porfi Fisac: "Ahora tenemos que empezar a trabajar más duro de lo que lo hemos hecho"

Porfi Fisac analizó la victoria del Herbalife Gran Canaria ante el Betis y la clasificación del conjunto amarillo para los cuartos de final de la Liga Endesa.Sobre el partido, Fisac señaló que "fue un partido muy complicado. Han sido capaces de meternos en muchos problemas con esas situaciones defensivas que han creado. Jugaron muy bien al contrataque. El marcador no se nos ha ido muy arriba porque el acierto no fue bueno. Ha habido un momento de impás en el que el último periodo hemos sido capaces de coger una pequeña diferencia. Veníamos con ilusión para poder jugar el Playoff y hemos sido capaces de sacar el partido adelante".

Además, el entrenador del conjunto isleño afirmó que "me considero una persona a la que le gusta disfrutar, me siento jugador de los partidos. He dicho muchas veces que no tuve fortuna de jugar en ACB. Daría un año de mi vida de entrenador por jugar un partido. La gran ilusión del jugador es disfrutar del deporte más bonito del mundo".

El Herbalife Gran Canaria jugará ante el Real Madrid los cuartos de final de la Liga Endesa. En este sentido, Fisac indicó que "ahora mismo hay que decir que no hemos acabado. Ahora tenemos que empezar a trabajar más duro de lo que lo hemos hecho".