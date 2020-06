La plantilla de la UD Las Palmas tuvo hoy jornada de descanso

La UD Las Palmas tuvo hoy jornada de descanso, y será mañana viernes cuando regrese a las sesiones preparatorias de cara a seguir ultimando la inminente vuelta a la competición. Tan sólo restan nueve días para que el cuadro amarillo dispute el primero de los once encuentros que deberá afrontar para finalizar la temporada 2019-2020. Para esta jornada, ante el Girona, el técnico no podrá contar con Dani Castellano ni con Álvaro Lemos, por lesión, mientras que podría incluir en la convocatoria a varios jugadores del filial. En el último entrenamiento que llevó a cabo el cuadro isleño, el míster del equipo planteó un partidillo para ir perfilando el once que disputará el encuentro ante el conjunto catalán, aunque dado el poco tiempo que habrá entre los partidos, el propio Pepe Mel señaló "habrá que rotar el once, ya que los partidos serán seguidos y con poco tiempo para entrenar, más bien habrá tiempo para recuperación de jugadores y posteriormente viajar". Además, también han realizado sesiones de estrategia, con acciones a balón parado, para ir planteando diversas jugadas planificadas que puedan servir durante los encuentros.

La parte física será fundamental en este tramo final del campeonato, pero también el aspecto anímico. El capitán de la UD Las Palmas, Aythami Artiles afirmó "sabemos lo que nos jugamos en estos partidos, vamos a intentar ganar el máximo de partidos y estamos mentalizados para afrontar en las mejores condiciones posibles los once partidos. Vamos a intentar cuanto antes lograr la salvación. Este viernes, sábado y domingo, el equipo realizará sesiones preparatorias desde las 9 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.