Pimienta: "Tenemos que ser valientes y protagonistas con el balón"

García Pimienta compareció en rueda de prensa antes de afrontar el viaje a Madrid, donde mañana la UD Las Palmas afrontará el partido en el Estadio Santiago Bernabéu. El técnico destacó que el Real Madrid "viene de perder y tendrán muchas ganas de hacerse con la victoria en su estadio". "Nos someterá en muchas ocasiones, tenemos que ser ordenados defensivamente", añadió.

Sobre el rival, el técnico de la UD Las Palmas afirmó que "el Madrid está acostumbrado a jugar con presión, cuando las cosas no van bien naturalmente no va a ser un problema para ellos. Son clubes que están acostumbrados a jugar miércoles-domingo, presión para ellos ninguna. Tenemos que ser valientes y protagonistas con el balón. Estar muy concentrados para que no hayan errores, vamos a plantear el partido para ir a ganarlo".

García Pimienta comentó que "soy muy optimista por lo que veo de mi equipo, veo cómo entrenan y cómo compiten. Ojalá mañana ganemos en el Bernabéu, no por romper una racha, sino por seguir sumando que es muy importante".