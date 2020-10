Pietro Iemmello: "Estoy muy contento de estar aquí y jugar en la UD Las Palmas"

El nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pietro Iemmello, se presentó ante los medios de comunicación de forma telemática. El delantero se mostró muy contento con su llegada a la Isla. "Estoy muy contento por estar aquí. Fue una negociación larga, pero satisfactoria", afirmó Iemmello. "Es un proyecto muy importante y serio. Luis Helguera me mostró el interés del club desde el minuto cero y me hizo sentir importante en un equipo joven y que quiere jugar el balón. He visto todos los partidos del equipo y conozco a todos los jugadores que tienen una gran capacidad de progresión", resaltó Iemmello.

�� @iemme99 saluda a todos los amarillos.



���� ¡BIENVENIDO A TU NUEVA CASA! ���� pic.twitter.com/KXVjgIxCbO — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 6, 2020

Por su condición de delantero fue cuestionado por una cifra de goles. Pietro Iemmello afirmó "no me gusta prometer una cifra, pero me encanta hacerlos y espero que sean muchos. Soy un delantero que le gusta jugar e ir al espacio". Un frente de ataque que compartirá con "Araujo, Espiau y Mendes, son grandes jugadores y es bueno jugar con gente así alrededor".