Pepe Mel: "Vamos a sacar el equipo más competitivo posible"

Pepe Mel analizó el partido que jugará el conjunto grancanario ante el Logroñés este domingo en Las Gaunas. Sobre el partido, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas señaló que "voy a darle minutos a gente a la que quiero y ver, pero vamos a ir a competir

El rival, el Logroñés, se juega la permanencia en la categoría, por lo que Mel indicó que "el partido es muy complicado. Amamos este deporte y tenemos que respetarlo y honrarlo. El rival se juega muchas cosas. Son partidos en los que nadie quiere estar invitado. Tenemos que ir hacerlo lo mejor posible".

En relación a su continuidad en el conjunto amarillo, Mel afirmó que "la conexión con el club es fantástica. Creo que estamos haciendo las cosas bien y hablando tema a tema. El club en general tiene que mejorar en cosas y todos tenemos que dar el 100% para hacerlo. Todo está siendo muy positivo. Dentro de las conversaciones con Helguera no hemos hablado de objetivos, pero él me ha dicho que me va apretar, como lo harán con él y yo a los futbolistas".

La próxima semana, la UD Las Palmas tiene previsto dar a conocer el proyecto de la próxima campaña, en la que se dará a conocer el objetivo y la hoja de ruta que tiene prevista para la campaña 2021-2022.