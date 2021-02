Pepe Mel: "Tenemos que recuperar las cosas que hacíamos bien"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el partido que jugará el conjunto grancanario ante el Cartagena en el Estadio de Gran Canaria. El técnico del cuadro amarillo señaló "cuando un equipo pierde tres partidos seguidos el ánimo no es el mismo que cuando vienes de ganar tres. El equipo está preocupado porque nos salgan las cosas, prestando más atención si cabe a todo lo que dice el entrenador. La clave pasa porque retomemos las cosas que hacíamos bien, que no tengamos ningún problema en la salida de balón, en los segundos balones y en saber mezclar el juego de posesión con la ruptura, son cosas que últimamente no nos salían".

Pepe Mel confirmó que Jesé Rodríguez estará en la convocatoria. El técnico afirmó "la idea es que esté con nosotros y nos ayude. El tiempo que pueda estar en el campo depende de varios factores, es importante que nos vaya aportando cosas". Sobre Rubén Castro, delantero del Cartagena, Mel indicó "es un futbolista que puede estar ochenta y nueve minutos y medio sin aparecer pero cuando lo hace te marca gol. Hemos hablado de lo importante que es que defendamos seriamente, hemos trabajado cómo hacerlo y espero que salga bien".