Pepe Mel: "Tendremos un partido atractivo"

Pepe Mel analizó el derbi de mañana sábado en el Estadio Gran Canaria. El técnico de la UD Las Palmas indicó que "venimos de competir bien y en los últimos partidos el equipo tiene una buena dinámica. Las cosas nos están saliendo bien la gente está confiada y tranquila. Mañana tendremos un partido atractivo".

En relación a la UD Las Palmas, el entrenador del conjunto grancanario señaló que "es difícil que mi equipo no esté a la altura. Lo que más me ha gustado es que mantuvimos un sistema de trabajo e hicimos que el Almería tuviera que cambiar su plan, eso significa que tuvimos personalidad, por lo que es difícil que el equipo no sea reconocible. No sabemos jugar de otra forma".

Sobre el CD Tenerife, Mel afirmó que "el rival lo está haciendo bien, tiene una plantilla compensada y están cosechando buenos resultados fuera de su casa. Es un partido que los espectadores neutros tienen que tener ganas de verlo, más allá de los aficionados de ambos equipo".

"El jugar sin público solo tiene cosas malas y más por el motivo que era. Nosotros tenemos la espina de que el último derbi en casa lo ganamos y no pudimos festejarlo con nuestra gente. Esperamos que esta vez el resultado sea el mismo y lo podamos festejar con nuestra gente", comentó Pepe Mel.