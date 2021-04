Pepe Mel: "Supimos reaccionar al gol del Málaga"

Pepe Mel resumió el partido que finalizó con empate (1-1) ante el Málaga en el Estadio Gran Canaria. El entrenador del conjunto grancanario señaló que "el primer tiempo nos faltó un poco más, no supimos ganar el partido en ese momento. Ellos no estaban cómodos y no llegaban a la presión. Nos faltó meterle más ritmo al balón".

También indicó Mel que el equipo mejoró tras el descanso, y afirmó que "en la segunda mitad intentamos salir igual. Su gol es un error nuestro. El Málaga es un equipo temible cuando se pone por delante en el marcador, pero supimos reaccionar bien e igualar el encuentro. Creo que hemos tenido oportunidades como para hacer más de un gol".

Sobre los partidos que restan de esta temporada 2020-2021, el técnico del equipo isleño indicó que "tenemos que ser respuetuosos con el club al que representamos. Tenemos que ir a todos los partidos a ganar y debemos empezar por el Espanyol".

La UD Las Palmas se sitúa con 46 puntos en la tabla clasificatoria, con 11 victorias, 13 empates y 11 derrotas, tras 35 jornadas que se han disputado en la temporada actual. El equipo isleño ya piensa en el partido ante el Espanyol, que se celebrará el sábado 24 de abril, a las 17.15 horas.