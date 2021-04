Pepe Mel: "Quedan muchos puntos por delante y no renunciamos a nada"

La UD Las Palmas recibe este domingo al Mallorca en el Estadio Gran Canaria. El entrenador del conjunto grancanario, Pepe Mel, señaló "el Mallorca es un equipo que está hecho para estar arriba. En la primera vuelta hicimos un buen primer tiempo y conseguimos ganar 0-1, pero eso no significa nada. Un partido puede ganar cualquiera, los jugadores vienen de afianzarse y vamos a plantarles cara y ponérselo difícil".

Sobre el objetivo del equipo en lo que resta de temporada, Mel indicó "si somos capaces de plantarle cara a un rival que está creado para ascender entonces sí ganaremos autoestima. El equipo se acerca al objetivo y debemos intentarlo ante el Mallorca, quedan muchos puntos por delante y no renunciamos a nada, pero siempre teniendo claro cual es nuestro primer objetivo".

Además, el técnico del conjunto amarillo confirma que de momento no hay nada al respecto de su continuidad para la próxima temporada "no hemos hablado de la renovación, creo que el club es el que debe marcar los tiempos. Sabemos cómo es esta categoría y los entrenadores no solemos durar mucho, lo importante es el respeto mutuo que hay desde el club a mi trabajo y desde mi posición a la entidad, cuando el club crea oportuno hablar conmigo lo hará".