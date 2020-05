Pepe Mel: "A los entrenadores nadie nos ha consultado nada"

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, señaló en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla toda la actualidad que vive el fútbol estos días, sobre todo en relación a la vuelta a los entrenamientos, las concentraciones y el regreso a la competición, a lo que indicó: "Hay que jugar, pero no creo que el jugador que haya estado en su casa tras pasar un test nos tengamos que ir a un hotel. Mi solución es estar en la propia casa. Eso es lo que no ven los jugadores. Por lo demás no tenemos ningún problema para jugar".

También señaló el técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel : "A los entrenadores nadie nos ha preguntado sobre la vuelta a los entrenamientos y lo que habría que hacer".