Pepe Mel: "No hemos tenido nuestro mejor día"

Pepe Mel analizó la derrota (4-2) ante el CD Mirandés en el Municipal de Anduva. El técnico del conjunto grancanario señaló que "es un poco frustrante. El plan de partido no ha salido para nada, el responsable de que hayamos ido a contracorriente en la primera parte soy yo, había pensado en algo que no ha salido. Hemos dejado demasiadas conducciones por dentro al Mirandés, no hemos tenido nuestro mejor día".

Sobre el partido, Mel indicó que "esperaba un encuentro más cerrado y más incierto. Nos hemos ido al descanso 3-1 y es complicado. Al final te vas con un 4-2 pero mido todo por los primeros cuarenta y cinco minutos". Sobre la actuación de los suyos el técnico fue rotundo, "no individualizamos el trabajo de ningún jugador, el plan de batalla ha sido equivocado, tenemos que intentar recuperar la senda".

En relación a la temporada, el entrenador del equipo isleño afirmó que "es un camino muy largo, hay que aprender de los errores y levantar a la gente. Nos viene el Ibiza y es un partido igual de difícil que los demás".

La UD Las Palmas comienza a preparar el encuentro de este sábado a las 17.15 horas ante el Ibiza en el Estadio Gran Canaria, correspondiente a la quinta jornada de la temporada 2021-2022.