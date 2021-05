Pepe Mel: "Hemos tenido errores en las dos áreas"

Pepe Mel analizó la derrota (0-2) ante el Real Zaragoza. El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas señaló que "en la primera parte dejamos de ganar el partido porque no metimos las ocasiones que tuvimos y eso habría cambiado el partido porque el Real Zaragoza tendría que haber ido hacia delante".

En relación a los goles anotandos y encajados por el equipo durante la temporada, Mel indicó que "hoy nos ha faltado el gol, no creo que los chicos no hayan competido. Nos han pitado catorce penaltis de los que algunos han sido groseros y son jugadas que debemos cortar antes. Hoy hemos tenido errores en las dos áreas que es lo que nos penaliza".

Sobre su posible continuidad la temporada temporada, el entrenador del conjunto isleño afirmó que "no me planteo mi futuro ahora mismo y tengo claro que seguiré entrenando en donde sea. El lunes trabajaré con los chicos y hablaré de nuestra irregularidad que es algo que nos tenemos que plantear de cara al futuro porque La Liga no ha terminado". La UD Las Palmas disputará la antepenúltima jornada de la temporada actual el jueves en el Molinón, ante el Sporting de Gijón.