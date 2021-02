Pepe Mel: "No hemos estado bien"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó la derrota (4-0) ante el Castellón en Castalia. El técnico del conjunto grancanario señaló "es un partido difícil de explicar sin meterte en problemas.Obviamente no hemos estado bien, la jugada del segundo gol es un error nuestro y no hemos sido capacer de tener un partido en el que poder pelear el resultado, nos ha costado mucho".

Sobre el árbitro, Mel indicó "no lo califico, prefiero no hablar. Que me perdonen los aficionados por ello, pero tengo que preparar el partido contra el Rayo, volvemos a bordear el problema y me preocupa". También habló de los errores que hubo en su equipo en alguno de los tantos del Castellón "el segundo gol no nos puede suceder en la vida, perdemos la pelota y el jugador del Castellón tiene la T4 de Barajas para llegar a portería y eso no es culpa del árbitro, es culpa nuestra. Hemos tenido fallos que nos hicieron el no podernos meter en el partido, pero entiendo que mis jugadores han tenido que bajar la intensidad. Hay que sacar lecturas de las cosas que hacemos, tuvimos que ser más serios aquí. El Castellón tiene que tener muchos más problemas para ganarnos". La UD Las Palmas ya comienza a preparar la siguiente jornada en el Estadio de Gran Canaria ante el Rayo Vallecano.