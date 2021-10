Pepe Mel compareció en rueda de prensa desde la Ciudad Deportiva, antes del encuentro que medirá al conjunto amarillo ante la Real Sociedad B en el Reale Arena. El entrenador comenzó su intervención indicando que "la preparación es diferente. Estamos en una dinámica de jugar partidos muy seguidos, pero los objetivos son los mismos".

La UD Las Palmas buscará su primer triunfo de la temporada fuera del Gran Canaria y Mel asegura que "no me gusta dar excusas a los futbolistas ni al equipo, tenemos que buscar soluciones e intentar mejorar las cosas que nos salen bien en casa y fuera nos salen mal". "Lo importante son los puntos, dónde los consigas es lo de menos, pero necesitamos puntuar fuera porque no te da para ascender y eso lo tenemos en mente", matizó.

Sobre el rival, el entrenador destacó que "sabemos lo que nos espera en San Sebastián, el rival tiene una idea de fútbol moderna y buena y es un equipo complicado. Tenemos que intentar que prevalezca nuestra idea de juego".

"Ganar siempre es el objetivo, tenemos que mostrar intensidad y salir a morir y jugar en un campo de Primera tiene que ser un estímulo más, estamos en zona de privilegio y lo suyo es intentar mejorarla", finalizó el técnico.