Pepe Mel: "Debemos centrarnos en la competición"

Pepe Mel analizó la actualidad del equipo y habló sobre el partido que jugará el domingo el conjunto grancanario ante la Ponferradina. Sobre su posible continuidad como técnico la próxima temporada, Mel señaló que "debemos centrarnos en lo inmediato que es la competición y concretamente, en la Ponferradina. Mi continuidad o no es una distracción para un equipo que todavía no ha conseguido el objetivo. Es un debate que debemos cortar porque el domingo recibimos a un equipo que se juega muchas cosas, de la misma forma que nosotros que debemos acabar de la mejor forma posible".

En relación al rival, la Ponferradina, el entrenador del equipo isleñó indicó que "ellos son un equipo que hace las cosas bien y de forma práctica, por eso están ahí arriba. Nosotros conocemos sus virtudes, como el balón parado y es algo en lo que hemos trabajado a lo largo de la semana".

Pepe Mel confirmó que el once inicial será diferente al de la última jornada, ya que Mel cree que "cuando un partido no te deja satisfecho tienes que darle una vuelta a todo. Tenemos claro que hay jugadores a los que debemos darles la oportunidad de reivindicarse y ayudar, por lo que habrán cambios de jugadores en el once de esta jornada".