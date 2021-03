Pepe Mel: "Estoy contento con el trabajo del equipo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el empate (1-1) contra el CD Tenerife. El técnico del conjunto grancanario afirmó "hemos intentado triangular, jugar por dentro y creo que francamente hemos estado bien con el balón. Estoy contento con el trabajo de la gente, hemos tenido personalidad y el problema que hemos tenido es a balón parado, porque no somos un equipo especialmente alto y el Tenerife lo ha intentado aprovechar".

Sobre el gol encajado, Mel admite que fue un error defensivo "además es algo que hemos trabajado toda la semana. Nos ha cogido la espalda desde fuera y creo que es un gol evitable. El equipo ha dado la cara y es una pena que no hayamos podido encarar los últimos siete minutos con Javi en condiciones, nos ha mermado mucho".

Confirma el entrenador del equipo amarillo que no le sentó bien la reacción de Jesé tras el cambio, y señaló "creo que intenta aportar todo lo que tiene para el equipo y creo que él siente que tiene la responsabilidad de meter gol y si no es él, es otro. Tiene muchas otras cosas que aportar, tenemos una dinámica de vestuario magnífica y creo que eso es una de las cosas que hace que la UD vaya hacia adelante". También habló sobre el buen momento deportivo de Sergio Ruiz "no se parece absolutamente en nada al del año pasado, ha dado un paso adelante y se encuentra cómodo con el fútbol que hacemos nosotros. Es un jugador importante para mí".