Pepe Mel: "El equipo llega bien al partido"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, hablós obre el encuentro ante el Cartagena. Mel indicó que "el equipo llega bien al partido, hay que sumar de tres en tres para llegar al final con opciones".

Sobre Rubén Castro, delantero grancanario del rival de este fin de semana, el técnico del equipo isleño señaló que "he estado 10 años con Rubén Castro, la mejor forma de que no sea el futbolista tan peligroso que puede ser es cortar la jugada antes de que le llegue el balón, cualquier jugada que el Cartagena nos pille en ventaja aparece él y te hace gol".

En relación al once de esta jornada, Mel no ha querido adelantar nada, aunque comentó que "tenemos que tener una idea clara de lo que queremos hacer, Pejiño, Peñaranda y Jesé son explosivos y a veces es mejor no tener a los tres en el campo, lo importante es que el equipo no se resienta".

El objetivo del equipo es claro, intentar estar en la pugna por subir a Primera División. En este sentido, Pepe Mel afirmó que "en una liga tan larga puntuar de tres en tres siempre es importante, tenemos que llegar en abril en posición de privilegio".