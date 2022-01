Pepe Mel: "El equipo hizo una buena primera parte"

Pepe Mel analizó el empate (1-1) ante el Almería. El técnico de la UD Las Palmas indicó que "el equipo hizo una buena primera parte y terminamos apretando para llevarnos la victoria, solo puedo felicitar a mis jugadores por el trabajo que han realizado hoy, teniendo en cuenta a quién teníamos delante".

Además, el entrenador del conjunto grancanario señaló que "jugamos bien, somos un equipo muy vistoso y estamos enganchados de pleno en la liga. De seis puntos hemos hecho cuatro en estas dos jornadas".

También afirmó Pepe Mel que "seguiremos trabajando con normalidad, es de ley darles el fin de semana libre por el parón pero creo que nadie saldrá de la isla, todos tenemos que cuidarnos y nadie está a salvo del virus".

Sobre el capítulo de fichajes, el técnico del equipo amarillo comentó que "tenemos gente con garantía para hacer gol. No me obsesiona el delantero, el equipo hace y termina las cosas bien, me preocupa más el hecho de que la baja que dejó Sergio Ruiz hay que llenarla con otro jugador con las mismas cualidades".