Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Tenemos una plantilla que puede competir en cualquier campo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el partido de este sábado ante el Real Oviedo en el Estadio Gran Canaria. El técnico del conjunto grancanario indicó que ha variado el once en los últimos partidos para evitar lesiones y darle protagonismo a toda la plantilla "para eso hemos realizado rotaciones y cambios. Seguramente mañana pondremos otro once diferente al del otro día con la idea de que no nos pesen los encuentros que tenemos". En cuanto al rival, el Real Oviedo, afirmó "es un equipo muy intenso, que viene con una situación difícil. Por eso mismo debemos salir a competir con la máxima intensidad ante ellos". El técnico aseguró que aún no podrá contar con Pejiño, "está trabajando bien y acortando plazos y espero que más pronto que tarde vuelva a contar con él en los entrenamientos".

También es consciente que el equipo tiene margen de mejora y que hay cosas todavía que corregir. Mel señaló "como todos los equipos tenemos cosas que mejorar pero hay que tener optimismo y la tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas bien". En relación a la portería, Pepe Mel indicó "Valles lo está haciendo francamente bien y cuenta con mi confianza. Necesita respaldo para demostrar lo buen portero que es". Sobre los goles encajados en jugada de estrategia, el entrenador del equipo amarillo tiene claro que es uno de los aspectos a mejorar "los jugadores saben que tenemos que avanzar y estoy convencido de que no será un problema en el futuro, trabajaremos en ello. Tenemos una plantilla que puede competir en cualquier campo y a cualquier rival, debemos seguir trabajando muchas cosas para mejorar, darle minutos a los jugadores menos habituales es importante".