Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas: "Tenemos mucho margen de mejora"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizó el partido que jugará el conjunto grancanario ante el Cartagena. Mel no quiso adelantar el once inicial de cara a este encuentro, ya que ""tenemos un entrenamiento más y veremos si podrá estar tras esa sesión Sergio Araujo para el partido. Aythami tiene algunas molestias que no remiten y vamos a seguir siendo prudentes con él". En el rival juega Rubén Castro, un futbolista que conoce perfectamente el técnico del conjunto amarillo "ya sabemos quién es, aunque no participe mucho cada balón dentro del área lo hace bueno y sabemos el peligro que supondrá para nosotros".

Sobre el Cartagena señaló Mel "es un equipo completo, con medios centros que pisan mucho el área y juegan bien. No nos paramos a pensar en los nombres, tienen muchas virtudes y seguro que algún defecto, como todos los equipos del mundo". Además, Pepe Mel piensa que el equipo seguirá creciendo con el transcurso de las jornadas "el equipo tiene mucho margen de mejora, aún podemos dar más, somos un equipo en su inmensa mayoría joven y con poca experiencia en la categoría. Si no pudiéramos mejorar más estaría preocupado".